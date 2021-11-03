Рестораны без поваров и персонала: как работает кухня будущего

Группа инженеров из Стэнфорда и профессиональный шеф-повар Эрик Минних начали стартап по автоматизации стритфуд-учреждений. Новая компания Mezli создает модульные рестораны – небольшие контейнеры, в которых за приготовление пищи отвечают роботизированные установки.

С чего все началось

Один из основателей Mezli Алекс Колчинский рассказал TechCrunch, что ему и его друзьям всегда не нравились высокие цены на обеды в американских кампусах. По его словам, даже с субсидированным планом питания обед стоит 10 долларов, а ужин – еще дороже. Инженеры начали думать о решении и пришли к выводу, что ключевые проблемы небольших кафе – необходимость платить персоналу и арендовать недвижимость.

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Оказывается, тарелка бурито за 10 действительно стоит 3, если считать только еду, а остальные деньги уходят на оплату труда, накладные расходы и аренду. Но если мы построим автономный ресторан, мы сможем снизить цены на действительно хорошую еду, и она всегда будет рядом,

– объяснил Колчинский.

Студент Колчинский объединился со своими друзьями-однокурсниками – Алексом Грюбеле и Максом Перхамом – чтобы создать полностью автоматизированный ресторан, который не будет нуждаться в сотрудниках-людях. Затем инженеры привлекли к работе шеф-повара Эрика Миниха, отмеченного звездой Мишлен, и запустили свой первый проект в рамках бизнес-инкубатора Y Combinator в январе этого года.

Как Mezli работает на практике

С начала года стартап Mezli построил прототип модульного ресторана и установил его в Сан-Матео, Калифорния. Система уже подтвердила свою эффективность в рамках испытаний и обслуживает клиентов компании KitchTown.

Для работы автономного заведения практически не нужны люди. От человека нужно периодически загружать в контейнер специальные боксы с полуфабрикатами и напитками.

Mezli ориентируется на средиземноморскую кухню и предлагает миски с разным наполнением по цене от 5 долларов за порцию. Посетители могут сделать заказ через мобильное приложение или на стойке рядом с рестораном, а затем забрать его из умного шкафчика. По словам Колчинского, около 44% клиентов, отведавших блюда Mezli, становятся постоянными посетителями модульного ресторана.

Пошаговое наполнение миски в Mezli

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Стартап заинтересовал инвесторов

В ближайшие годы стартап планирует наладить массовое производство своих заведений с помощью 3D-принтеров, после чего Mezli перейдет к масштабной экспансии по всей территории США.

Мы планируем расшириться на несколько новых мест, а затем запустить массовое производство. Мы рассчитываем открыть 1000 заведений быстрее, чем любые другие рестораны благодаря нашему методу массового производства,

– заявил Колчинский.

Инженеры работают над третьим прототипом модульного ресторана и планируют запустить его в 2022 году. На эту инициативу обратили внимание инвесторы Metaplanet, предприниматель Питер Аббель и ресторатор Заид Аюба – группа во главе с Y Combinator выделила 3 ​​миллиона долларов в рамках посевного раунда финансирования на развитие бизнеса Mezli.