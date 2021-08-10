Республиканцы призывают внести бренд Honor в черный список

После того, как на компанию Huawei наложили санкции в США, она продала часть своего бизнеса, а именно производство смартфонов под брендом Honor, чтобы спасти от закрытия. Похоже, это не убедило Республиканскую партию.

Предложение в Министерство торговли США внесла группа из 14 членов партии. Сенаторы считают, что отделение Honor не защищает американские технологии от утечки в КНР.

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Какими будут последствия

Если предложение будет принято и Honor внесут в санкционный список, компанию ждут непростые времена, как это раньше было с Huawei. Ей запретят покупку комплектующих, произведенных в США или с помощью американских технологий. Ей придется искать новых поставщиков. Найти таких она может, например, в Китае, который является основным и крупнейшим рынком Honor.

Это же касается и программного обеспечения. Сейчас из-за санкций Huawei и ее пользователи не могут, например, устанавливать на свои смартфоны приложения Google. Хотя сама платформа Android и имеет открытый исходный код, что фактически делает ее бесплатной, однако это не касается приложений компании, таких как Gmail, Photo, Maps и многих других.

Вероятно, если Honor попадет в черный список, она не будет иметь другого выбора, кроме как снова сотрудничать со своей материнской компанией.

Сегодня Huawei разрабатывает собственную операционную систему HarmonyOS, которая уже установлена ​​на миллионах устройств производителя и получает хорошие отзывы, и имеет собственный магазин приложений AppGallery, для которого активно создаются новые программы. Решена и проблема с железом. Например смартфоны компании сегодня работают на процессорах Kirin.

Поэтому ничто не мешает Honor пойти уже наработанным путем.