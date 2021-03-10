Российские власти с 10 марта замедлили работу социальной сети Twitter. Официально такое решение аргументируют тем, что модераторы не удалили значительный процент запрещенного контента.

Кроме того, пресс-служба российского надзорного ведомства уже сообщила, что в дальнейшем Twitter могут полностью запретить в стране.

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Это произойдет в случае "продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона".

В Роскомнадзоре рассказали, что направили более 28 тысяч первоначальных и повторных требований "об удалении противоправных ссылок и публикаций".

Однако в соцсети оставили контент, который "склоняет несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

По состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными якобы остаются 3168 материалов с запрещенной информацией.

Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств,

– подчеркнули в Роскомнадзоре.

О чем запрещен контент