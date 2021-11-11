Решена загадка затмений миллисекундных пульсаров

Пульсары – это нейтронные звезды, которые являются невероятно компактными объектами и состоят преимущественно из нейтронов. Характерной особенностью пульсаров являются их выбросы излучения и быстрое вращение. Благодаря этому мы можем наблюдать их на Земле.

Если конус электромагнитного излучения из магнитного полюса нейтронной звезды ориентирован на Землю во время вращения, то мы можем его зафиксировать. Из-за быстрого вращения пульсар с Земли кажется постоянно мигающим маяком. Периодичность такого мигания доходит до сотен в секунду, что отображает такую же скорость вращения. Но иногда в периоде пульсации происходят сбои. Теперь учёные объяснили их причину.

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Визуализация вращения пульсара: смотреть видео

Причина сбоев в сигналах от пульсаров

Пульсары стабильны на очень больших промежутках времени, поэтому не удивительно, что их называют "маяками". По их радиоимпульсам действительно можно сверять часы. Но если у такой нейтронной звезды есть звезда-компаньон, то она начинает с ней взаимодействовать благодаря гравитации.

Пульсар либо перетягивает к себе вещество соседа либо, если конус излучения с магнитных полюсов направлен прямо на звезду-компаньона, выдувает вещество в окружающее пространство. В ситуации перетягивания вещества появляется аккреционный диск, который мы можем зафиксировать. Поэтому, считают ученые, причиной сбоев пульсации является второй вариант.

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Дело в том, что когда пульсар буквально выдувает вещество у звезды-компаньона, оно не исчезает бесследно, а продолжает взаимодействовать с космическими телами в системе. Фактически образуются диффузные облака, которые мешают нашим наблюдениям. Поэтому нет, сама частота радиоимпульсов не меняется, но своеобразные затемнения диффузными облаками перекрывают для нас часть излучения.

Ученые проверили свою теорию, использовав радиотелескоп Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT). Наблюдение велось за пульсаром J1544+4937, отрытым в 2013 году. Поскольку GMRT обладал широкой пропускной способностью сигналов на разных частотах, исследование получилось очень продуктивным. Так оказалось, что космические облака блокируют только часть радиоимпульсов – все зависит от частоты. Также способность диффузных облаков перекрывать излучение сильно зависит от того, из чего они состоят.