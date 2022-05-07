ReplaceRUwithUA: как украинский проект помогает избавиться от российского программного обеспечения

Украинские волонтеры создали проект основной задачей которого является найти замену российским программным продуктам. Проект создан в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.

Суть проекта

Благодаря ReplaceRUwithUA, пользователи со всего мира смогут отказаться от российского программного обеспечения и подобрать украинские соответствия. Сервис удобный и помогает не только найти качественное ПО, но и поддержать украинских разработчиков и экономику страны.

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Наша цель – призвать максимальное количество пользователей не только из Украины, но и со всего мира, отказаться от программного обеспечения российского происхождения и выбрать украинские альтернативы,

– заявил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Российские антивирусы не рекомендуют использовать даже в России

Недавно Федеральная служба по техническому экспортному контролю России предостерегла свои же оборонные предприятия от использования российских антивирусов. В письме отмечается, что согласно анализу угроз безопасности информации "зарубежными хакерскими группировками при реализации компьютерных атак на информационную структуру РФ активно эксплуатируются уязвимости программного обеспечения".

Больше проблем с безопасностью обнаружили у таких продуктов, как:

Kaspersky Anti-Virus,

Kaspersky Internet Security,

Касперский Total Security.

Стало известно, что компьютеры, использующие эти программные продукты, подвергались хакерским атакам и были удаленно захвачены для полного контроля. В результате хакеры смогли получить доступ к важной информации.

В целом уровень опасности, связанный с их использованием, оценивается от "среднего" до "критического".