Для чего космическому агентству марсоход на Земле

Марсоходы не спроста так назвали. Opportunity, Curiosity, Perseverance и другие. Их задача – ездить по Марсу и исследовать его. Но есть марсоходы и на Земле. Для чего они здесь?

Европейское космическое агентство начало испытания наземной модели марсохода, которая называется Ground Test Model (GTM). Его марсианский аналог Rosalind Franklin отправится на Красную планету в рамках миссии ExoMars в 2022 году. Чтобы симулировать марсианскую гравитацию, к GTM подсоединили специальную установку.

Интересно 1 500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине



Ground Test Model на испытаниях / Фото ESA

Для чего нужен Ground Test Model

В первую очередь такой аппарат нужен, чтобы обучать специалистов, которые будут управлять марсоходом на Красной планете. GTM и воссозданные условия Марса в специальной камере позволят команде управления полностью погрузиться в атмосферу. Специалисты будут учиться управлять аппаратом, делать симуляции научной деятельности, определять лучшие пути для движения громоздкой машины.

Кроме того, GTM не потеряет своей актуальности даже после того, как марсоход Rosalind Franklin достигнет цели. Ведь теперь на земном "брате" марсохода будут отрабатывать действия, которые необходимо сделать на Марсе.

Например, на Земле специалисты могут имитировать марсианские условия, чтобы понять, сможет ли такой же аппарат на Марсе преодолеть определенный отрезок пути. Иногда может доходить до того, что машина на Марсе не проедет и пары метров без того, чтобы это предварительно не сделал аналог на Земле.

Подобных "репликантов" имеют или имели все марсоходы.