Современная классика от Samsung

Известно, что южнокорейский техногигант готовит варианты размером 42, 44 и 46 мм. Часы будут иметь классический дизайн и это можно заметить как в названии так и на рендерах.

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Устройство показали в трех вариантах цветового исполнения:

белом;

сером;

и черном.

Гаджет оборудован круглым дисплеем, который получит защитное стекло Gorilla Glass DX или DX+. Предусмотрены две физические кнопки управления в правой части и колесо, что вращается.

Смарт-часы будут выполнены в корпусе повышенной прочности в соответствии со стандартом MIL-STD-810G. Кроме того, упоминается о полностью герметичном исполнении (5ATM).

Фото Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Рендеры: androidheadlines

Вероятно, будут выпущены модификации с поддержкой только беспроводной связи Wi-Fi, а также с поддержкой Wi-Fi и сотовой связи (4G или 5G).

Сколько будут стоить "умные" часы

Цена Galaxy Watch 4 Classic ожидается на уровне 500 долларов США или чуть больше, окончательные цифры пока неизвестны.