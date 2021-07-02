Современная классика от Samsung
Известно, что южнокорейский техногигант готовит варианты размером 42, 44 и 46 мм. Часы будут иметь классический дизайн и это можно заметить как в названии так и на рендерах.
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Устройство показали в трех вариантах цветового исполнения:
- белом;
- сером;
- и черном.
Гаджет оборудован круглым дисплеем, который получит защитное стекло Gorilla Glass DX или DX+. Предусмотрены две физические кнопки управления в правой части и колесо, что вращается.
Смарт-часы будут выполнены в корпусе повышенной прочности в соответствии со стандартом MIL-STD-810G. Кроме того, упоминается о полностью герметичном исполнении (5ATM).
Фото Samsung Galaxy Watch 4 Classic
Рендеры: androidheadlines
Вероятно, будут выпущены модификации с поддержкой только беспроводной связи Wi-Fi, а также с поддержкой Wi-Fi и сотовой связи (4G или 5G).
Сколько будут стоить "умные" часы
Цена Galaxy Watch 4 Classic ожидается на уровне 500 долларов США или чуть больше, окончательные цифры пока неизвестны.