Многочисленные утечки уже неоднократно раскрывали некоторые технические характеристики новых смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Сейчас в сети появились качественные пресс-рендеры будущих новинок.

Как свидетельствуют фото, модель OnePlus 9 Pro получит слегка изогнут дисплей с диагональю 6,7 дюйма. А OnePlus 9 – плоский экран с диагональю 6,5-дюйма.

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Что еще известно о OnePlus 9

Как говорят инсайдеры, в обычной модели OnePlus 9 может использоваться пластиковый корпус, а не металлический. На изображениях это, конечно, сложно определить.

На выступающих блоках камер можно увидеть бренд Hasselblad (о партнерстве Hasselblad и OnePlus мы писали ранее). Обе версии оснащены сенсором Sony IMX789, который стал основой основной камеры.

Как подтвердил генеральный директор OnePlus Пит Лау, сверхширокоугольный модуль основан на 50-мегапиксельном сенсоре Sony IMX766. Это очень высокое разрешение для сверхширокоугольной камеры. Дополнительные пиксели помогут реализовать более агрессивную коррекцию искажений и улучшенное кадрирование.

Рендеры OnePlus 9 / Фото The Verge

Рендеры также показывают, что смартфоны поступят на рынок в различных цветовых решениях. OnePlus 9 Pro представлен в черном, оливково-зеленом и серебристом цветах. Модель OnePlus 9 будет предлагаться в черном, синем и фиолетовом вариантах.