Проект AIR4 реализовывался в сотрудничестве с дизайнерской компанией The Arsenale из Майами. У летающего автомобиля отсутствуют колеса: вместо них на специальных штангах установлены винты с двумя лопастями. Таким образом, по сути, реализована конструкция квадрокоптера.

Не пропустите Люди ждут: предварительные заказы Cybertruck достигают фантастических 80 миллиардов долларов

Впечатляющие фото Renault AIR4

Авто создавали вместе с The Arsenale / Фото renaultgroup

Питание обеспечивают литий-полимерные аккумуляторные блоки емкостью 22 000 мА-ч. Суммарная емкость источника питания составляет 90000 мА-ч.

Машина выглядит как квадрокоптер, и у нее нет колес / Фото renaultgroup

AIR4 может совершать горизонтальный полет со скоростью до 26 м/с при наклоне 45 градусов. Максимально возможный наклон составляет 70 градусов.

Renault AIR4 получил футуристический дизайн / Фото renaultgroup

Скорость подъема может достигать 14 м/с, но из соображений безопасности она ограничена на 4 м/с. Скорость спуска – 3 м/с. Теоретически этот "квадрокоптер" может летать на высоте до 700 метров.

Интересно Mercedes-Benz показал прототип электромобиля с рекордным запасом хода.

Грузоподъемность авто составляет 380 килограммов / Фото renaultgroup

Также отмечается, что тяга каждого из винтов достигает 95 кг. Это дает в общей сложности 380 кг.



Авто-квадрокоптер может подняться на высоту до 700 метров / Фото renaultgroup