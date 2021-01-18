Российский модуль "Звезда" еще с 2020 года сопровождают постоянные проблемы с утечкой воздуха. Космонавты никак не могут найти точное место утечки и устранить его. Теперь они дождутся груза с инструментами, чтобы продолжить работу.

По информации российских СМИ, 16 января 2021 года космонавты Роскосмоса прекратили поиски второго места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, сообщает 24 канал.

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Когда продолжатся работы по устранению утечки воздуха

Космонавты возобновят ремонтные работы с середины февраля, когда прибудет грузовой корабль "Прогресс МС-16" с ремонтным комплектом для герметизации элементов промежуточной камеры и дополнительным запасом кислорода. Сейчас на МКС подошли к концу резервы газов для восстановления рабочего давления воздушной атмосферы.

Космонавты будут держать люки в промежуточной камере постоянно закрытыми для экономии воздуха. Это затрудняет текущую работу экипажа. Переходный отсек предназначен для обеспечения перехода членов экипажа между служебным модулем "Звезда" и другими модулями МКС.

Ранее "Роскосмос" советовал космонавтам уменьшить объем промежуточной камеры с помощью пленки и попытаться локализовать источник утечки. Руководство "Роскосмоса" несколько раз отмечало, что утечки в российском сегменте не представляют опасности для экипажа и функционирования МКС.

Как NASA будет бороться с утечкой воздуха

NASA в курсе этих проблем. Агентство отправит в феврале к МКС космический грузовой корабль Cygnus с газовыми компонентами для поддержания атмосферы.

Проблемы с утечкой воздуха российские космонавты со своими коллегами пытаются локализовать с 20 августа 2020 года.

Подробнее о модуле "Звезда" и расширении МКС

Служебный модуль "Звезда" был введен в состав МКС-26 июля 2000 года. По информации "Роскосмоса", срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Сейчас ведутся переговоры о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Планируется, что весной 2021 года МКС пополнится многофункциональным лабораторным модулем "Наука". В третьем-четвертом квартале 2021 года на станцию будет запущен стыковочный модуль "Причал".

Сейчас на МКС находится семь человек – космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уолкер и Кэтлин Рубинс, а также японский астронавт Соити Ногути.