Рельсотрон должен был стать одной из самых революционных идей. Но в проекте бюджета Военно-морских сил США на 2022 финансовый год, опубликованном 28 мая 2021 года , две отдельные статьи, связанные с исследованиями и разработками рельсотрона были обнулены. Проект будет закрыт, а все наработки будут сохранены в архивах. Есть вероятность, что работа над проектом продолжается тайком.

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Выстрел рельсотрона: смотреть видео онлайн

Как работает электромагнитное оружие

Рельсотрон – это электромагнитный ускоритель масс, который разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Лоренца. С помощью такой системы можно разгонять небольшие снаряды до огромных скоростей.

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Пробивная способность рельсотрона: смотреть видео онлайн

Какие недостатки и преимущества у рельсотрона

К преимуществам можно отнести:

Радиус выстрела (заявленный) – до 200 километров.

Дешевизна снарядов по сравнению с современными ракетами того же радиуса действия.

Огромная энергия выстрела и скорость движения снаряда.

Недостатки: