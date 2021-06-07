Рельсотрон должен был стать одной из самых революционных идей. Но в проекте бюджета Военно-морских сил США на 2022 финансовый год, опубликованном 28 мая 2021 года , две отдельные статьи, связанные с исследованиями и разработками рельсотрона были обнулены. Проект будет закрыт, а все наработки будут сохранены в архивах. Есть вероятность, что работа над проектом продолжается тайком.
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Выстрел рельсотрона: смотреть видео онлайн
Как работает электромагнитное оружие
Рельсотрон – это электромагнитный ускоритель масс, который разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Лоренца. С помощью такой системы можно разгонять небольшие снаряды до огромных скоростей.
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Пробивная способность рельсотрона: смотреть видео онлайн
Какие недостатки и преимущества у рельсотрона
К преимуществам можно отнести:
- Радиус выстрела (заявленный) – до 200 километров.
- Дешевизна снарядов по сравнению с современными ракетами того же радиуса действия.
- Огромная энергия выстрела и скорость движения снаряда.
Недостатки:
- Малый ресурс ствола.
- Вся конструкция требует очень много энергии, что проблематично для кораблей.
- Низкая скорость стрельбы.
- Низкое поражающее действие снаряда из-за снижения его массы.
- Громоздкость конструкции.