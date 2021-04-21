Метки AirTag поступят в продажу 30 апреля. Они требуют для работы ОС iOS версии не ниже 14.5. Следовательно, обновление watchOS 7.4 11.3 и macOS выйдут уже на следующей неделе.

К теме Весенняя презентация Apple 2021: долгожданные новинки компании

Что известно об iOS 14.5

Первая публичная бета iOS 14.5 вышла в феврале вместе с бета-версии watchOS 7.4. Кроме, собственно, поддержки AirTag, обновление операционки реализует принцип App Tracking Transparency – теперь разработчики должны будут запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы.

Именно это обновление вызвало серьезное возмущение у разработчиков. Против этого внедрения выступала, в частности, Facebook. Там возмутились, что это может негативно сказаться на рекламном бизнесе.