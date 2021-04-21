Метки AirTag поступят в продажу 30 апреля. Они требуют для работы ОС iOS версии не ниже 14.5. Следовательно, обновление watchOS 7.4 11.3 и macOS выйдут уже на следующей неделе.
К теме Весенняя презентация Apple 2021: долгожданные новинки компании
Что известно об iOS 14.5
Первая публичная бета iOS 14.5 вышла в феврале вместе с бета-версии watchOS 7.4. Кроме, собственно, поддержки AirTag, обновление операционки реализует принцип App Tracking Transparency – теперь разработчики должны будут запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы.
Именно это обновление вызвало серьезное возмущение у разработчиков. Против этого внедрения выступала, в частности, Facebook. Там возмутились, что это может негативно сказаться на рекламном бизнесе.
- Среди других нововведений iOS 14.5 – новые функции инклюзивности. Сейчас можно будет выбрать голос Siri при первой настройке устройств и новые параметры тона кожи для некоторых эмодзи.
- В iOS 14.5 разработчики также добавили возможность разблокировать iPhone лицом в маске, но при этом пользователь должен иметь смарт-часы Apple Watch.