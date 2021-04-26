Крім того, Вілков розкрив терміни релізу S.T.A.L.K.E.R .2. Спочатку він просто опублікував логотип Shadow of Chernobyl на своїй Instagram сторінці.

До теми В соцмережах з'явилися концептуальні арт-зображення S.T.A.L.K.E.R. 2 з 2010 року

Дата виходу

Зокрема, на коментар одного з користувачів про те, чи варто найближчим часом чекати виходу гри, Вілков відповів:

Я тільки до озвучки приступаю.

При цьому він додав, що розробники планують випустити реліз "до зими".

Реакція GSC Game World

При цьому PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров заявив, що слова Вілкова варто розцінювати, як серйозний “витік”, адже він не входить в штат студії.

"Навколо S.T.A.L.K.E.R . 2 багато чуток і спекуляцій – починаючи від трейлерів і закінчуючи геймплейними деталями. Довіряйте інформації з офіційних джерел GSC. Ми ще не оголосили дату релізу. Як тільки так відразу".