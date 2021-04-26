Кроме того, Вилков раскрыл сроки релиза S.T.A.L.K.E.R .2. Сначала он просто опубликовал логотип Shadow of Chernobyl на своей странице Instagram.
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Дата выхода
В частности, на комментарий одного из пользователей о том, стоит ли в ближайшее время ждать выхода игры, Вилков ответил:
Я только к озвучке приступаю.
При этом он добавил, что разработчики планируют выпустить релиз "до зимы".
Реакция GSC Game World
При этом PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров заявил, что слова Вилкова стоит расценивать, как серьезную “утечку”, ведь он не входит в штат студии.
"Вокруг S.T.A.L.K.E.R . 2 много слухов и спекуляций – начиная от трейлеров и заканчивая геймплейными деталями. Доверяйте информации из официальных источников GSC. Мы еще не объявили дату релиза. Как только так сразу".