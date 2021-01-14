Издательство Warner Bros. Interactive Entertainment и студия-разработчик Avalanche Software объявили о вынужденном переносе проекта. Разработчики просто не успевают к намеченным срокам.

Сначала релиз ролевой игры во Вселенной Гарри Поттера ожидался на 2021 год. Как выяснилось, разработчики не успевают к объявленным ранее срокам. Об этом рассказали в официальном микроблоге Hogwarts Legacy.

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Что известно

Теперь релиз намечен на 2022 год.

Создание наилучшего возможного опыта для фанатов волшебного мира и геймеров является для нас важнейшей задачей, поэтому мы даем игре необходимое время,

– объяснили разработчики.



Объявление, опубликованное разработчиками / Фото Hogwarts Legacy

Warner Bros. Interactive Entertainment и Avalanche Software также поблагодарили "поклонников со всего мира за потрясающую реакцию" на сентябрьский анонс Hogwarts Legacy.

События Hogwarts Legacy разворачиваются на территории школы чародейства Хогвартс в XIX веке. Игроки возьмут на себя роль студента, который обладает даром к древней магии и таит в себе опасный секрет.

Hogwarts Legacy создается для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Писательница и автор историй о Гарри Поттере Джоан Роулинг в разработке не участвует.