Realme GT оказался в центре скандала. Разработчики популярного приложения для тестирования смартфонов AnTuTu опубликовали официальное заявление, в котором создателей нового флагмана Realme GT назвали мошенниками. Компания удалила результаты тестирования устройства из своей базы данных.

AnTuTu уточняет, что тестируемый Realme GT якобы набрал рекордное количество баллов, что является хорошим показателем для смартфона на базе Snapdragon 888. Однако, когда компания провела собственный анализ, она обнаружила, что Realme получила такой результат с помощью обмана.

Любопытно Ничего нового: от Google через суд требуют 5 миллиардов долларов

Комментарий AnTuTu

Подробности ситуации не уточняются, но, возможно, речь идет о разгоне однокристальной системы Qualcomm при обнаружении бенчмарков. Хотя не исключено, что дело в другом.

В результате в AnTuTu заявили, что результаты тестирования Realme GT удалены как минимум на три месяца. Смартфон сможет вернуться в базу данных AnTuTu, если Realme предпримет конструктивные шаги против такой практики. Если же разработчики не отреагируют, устройство будет окончательно удалено с платформы.

Realme GT набрал около 770 000 очков в версии AnTuTu V8. Среди моделей, которые сейчас продаются на платформе Snapdragon 888, он достиг очень хорошего уровня. Однако, согласно анализу данных, проведенному AnTuTu во время процесса тестирования, было установлено, что результаты ложные и получены путем обмана и сторонних средств,

– комментируют в компании.

Ранее вице-президент Realme и глава китайского офиса компании Сюй Ци опубликовал снимок экрана с результатами тестирования смартфона Realme GT. В AnTuTu телефон якобы набрал 770 000 баллов, что сделало его одним из самых быстрых телефонов на базе Snapdragon 888.

So Realme has officially shown the AnTuTu scores of the upcoming Realme GT. Furthermore, the model number (RMX2202) is also officially confirmed to belong to the GT now.#Realme #RealmeGT #RealmeRace pic.twitter.com/YGAcWQcXod — Mukul Sharma (@stufflistings) February 20, 2021

Однако сама компания-разработчик приложения AnTuTu получила результат более чем в 680 000 баллов.

Вскоре после этого Realme прокомментировали ситуацию, объяснив, что 680 000 – это инженерные образцы, то есть прототипы, а 770 000 – финальные устройства. Впоследствии он опубликовал в соцсети Weibo скриншот с еще одними результатами, которые показали 767 000 баллов.



Последние результаты от Realme / Фото 163.com

Самый дешевый флагман на Snapdragon 888 поступил в продажу 10 марта этого года.