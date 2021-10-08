В сообщении указано, что мессенджер разработал инструмент для продвижения каналов и сообщений. Функция разрабатывается "с учетом конфиденциальности пользователей".

Интересно Умный холодильник Amazon следит за свежестью продуктов и заказывает новые

Как будет работать реклама в Telegram

  • Спонсируемые сообщения – это реклама от Telegram, а не от администраторов канала.
  • На время тестирования только Telegram будет получать прибыль с размещения рекламы.
  • Делиться доходами с владельцами каналов, где размещаются спонсируемые сообщения, компания начнет только тогда, когда покроет основные затраты на разработку.
  • На сайте Telegram позже появится специальный раздел для покупки рекламы.
  • В рекламных сообщениях не будет персонализации.
  • Также не будет и сторонних ссылок, чтобы защитить пользователей мессенджера от отслеживания их данных в других сервисах.
  • Размещенные через платформу публикации будут находиться ниже всех остальных публикаций канала.
  • Telegram не будет отслеживать нажатия пользователя в спонсируемых сообщениях и не будет сообщать о его активности третьим лицам.
  • Рекламодатели смогут только выбирать каналы для продвижения своих постов.

Известно также, что на одном канале может быть только один рекламный пост, который будет демонстрироваться после прочтения всех других сообщений. В нем можно размещать исключительно текст в размере 160 символов.

Стоит отметить, что сегодня это лишь тестовая версия, которая после проверок и испытаний может подвергнуться изменениям.