В сообщении указано, что мессенджер разработал инструмент для продвижения каналов и сообщений. Функция разрабатывается "с учетом конфиденциальности пользователей".

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Как будет работать реклама в Telegram

Спонсируемые сообщения – это реклама от Telegram, а не от администраторов канала.

На время тестирования только Telegram будет получать прибыль с размещения рекламы.

Делиться доходами с владельцами каналов, где размещаются спонсируемые сообщения, компания начнет только тогда, когда покроет основные затраты на разработку.

На сайте Telegram позже появится специальный раздел для покупки рекламы.

В рекламных сообщениях не будет персонализации.

Также не будет и сторонних ссылок, чтобы защитить пользователей мессенджера от отслеживания их данных в других сервисах.

Размещенные через платформу публикации будут находиться ниже всех остальных публикаций канала.

Telegram не будет отслеживать нажатия пользователя в спонсируемых сообщениях и не будет сообщать о его активности третьим лицам.

Рекламодатели смогут только выбирать каналы для продвижения своих постов.

Известно также, что на одном канале может быть только один рекламный пост, который будет демонстрироваться после прочтения всех других сообщений. В нем можно размещать исключительно текст в размере 160 символов.

Стоит отметить, что сегодня это лишь тестовая версия, которая после проверок и испытаний может подвергнуться изменениям.