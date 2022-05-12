Netflix переживает нелегкие времена. По разным причинам резо упало количество подписчиков. Одной из них является выход с российского рынка – там сервисом пользовались около 700 тысяч человек.

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Кроме того, к массовым отказам от подписки мог привести и рост цены. Впервые за два года стоимость была повышена в Северной Америке – с 13,99 до 15,45 доллара.

Бегство аудитории не могло не сказаться на доходах и цене акций.

Если к началу текущего года за одну акцию Netflix давали около 600 долларов, то сейчас стоимость одной ценной бумаги компании составляет около 170 долларов.

Обвал рыночной капитализации более чем в три раза — совсем не то, чего хотелось бы акционерам и руководству.

Компания намерена предпринять ряд шагов по наращиванию абонентской базы и возвращению доверия инвесторов.

Поэтому она принялась искать другие пути получения прибыли. Нашли его в рекламе. Именно она позволит Netflix сделать подписку на сервис более доступной.

В Netflix о самом дешевом тарифном плане говорили и раньше, но сейчас форсируют ресурсы для его внедрения как можно быстрее: не через год-два, а уже в последнем квартале текущего года. Стоимость такой подписки будет компенсироваться демонстрацией рекламы, за размещение которой будет платить рекламодатель. Размер выплат, вероятно, будет зависеть от количества просмотров серии и фильма.

По данным The New York Times, новый тариф следует ожидать в последние три месяца 2022 года. Сколько он будет стоить неизвестно. Параллельно планируется начать борьбу с обменом паролями.

В записке руководители Netflix упомянули конкурентов, потоковые сервисы HBO и Hulu, которые "смогли поддержать бренд, предлагая услуги с рекламой". Да, HBO за первый квартал, в отличие от Netflix, увеличила количество зрителей на 3 миллиона.

Напомним, Netflix в ближайшее время собирается открыть новый офис в Варшаве. Он будет заниматься обеспечением работы сервиса в центральной и восточной Европе, в том числе в Украине.