Согласно новым правилам, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Youtube, сервис будет вставлять рекламу во все видео. При этом доход от рекламы на каналах, которые не подключены к партнерской программе, будет полностью уходить в бюджет YouTube.

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Что это значит для обычных пользователей

Это означает, что теперь количество рекламы, которую вы будете видеть во время просмотра видео в Youtube, увеличится, так как она будет присутствовать почти в каждом ролике.

Если же вы блогер, то в случае, даже если вы не пользуетесь партнерской программой, в некоторых ваших видео может появляться реклама. При этом вы не будете получать доход от таких объявлений.

Кроме того, доходы блогеров, которые проживают за пределами США, но получают прибыль от просмотров американских зрителей, будут облагаться налогом. Нововведение будет касаться доходов от:

прямых просмотров;

просмотров через YouTube Premium;

суперчата и спонсорства.

Блогерам необходимо предоставить индивидуальный налоговый номер, наименование юридического лица и название канала для налогообложения дохода. Без этих данных видеохостинг сможет получать до 24% доходов с просмотров.

Напомним, что Youtube несколько недель назад начал рассылку писем пользователям сервиса, в которых информировал об изменениях правил пользования сервисом, вступивших в силу 1 июня 2021 года.

Интересно. Стоит отметить, что новые для нас правила в США начали действовать еще в ноябре 2020 года.