AnTuTu обновила рейтинг производительности Android-смартфонов
Создатели популярного мобильного бенчмарка AnTuTu опубликовали традиционный рейтинг смартфонов, которые прошли тестирование в приложении в прошлом месяце. Кроме флагманских аппаратов, в отдельной дисциплине соревновались и модели среднего ценового сегмента.
Источник: AnTuTu
Как и ожидалось, лидерами обновленного списка самых продуктивных флагманов в Китае стали устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888.
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Самые придуктивные смартфоны января 2021 года
- Лидеры рейтинга
По итогам января первое место занял iQOO 7, который набрал 728 784 баллов. На второй строчке разместился Xiaomi Mi 11 – его результат составили 705 593 балла. При этом оба гаджета имеют по 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопители UFS 3.1 на 256 ГБ.
Третье место, получив 702 553 балла, занял Huawei Mate 40 Pro +, построенный на базе 5-нм чипа Kirin 9000 с таким же объемом памяти, как и у моделей, занявших первые позиции рейтинга.
- Остальной список
Ниже тройки лидеров расположились следующие смартфоны:
- Huawei Mate 40 Pro (688 043);
- OPPO Reno5 Pro+ (671 249);
- iQOO 5 (665 959);
- Redmi K30S Supreme Edition (664 993);
- iQOO 5 Pro (664 252);
- vivo X50 Pro+ (663 766);
- Xiaomi 10 Supreme Edition (661 087).
Самые продуктивные смартфоны января 2021 по версии AnTuTu
Самые продуктивные среднебюджетники
Топ-10 среднебюджетных смартфонов, как и в прошлом месяце, возглавил Redmi 10X 5G с чипом MediaTek Dimensity 820 – в бенчмарке он набрал 401 389 баллов. Второе место занял Redmi 10X Pro 5G (398 246), третье – Huawei nova 7 на базе процессора Kirin 985 и результатом в 395 463 балла.
Завершают список следующие модели:
- Huawei nova 7 Pro (394 913):
- Honor 30 (390 862):
- Honor X10 (361 347):
- Huawei nova 7 SE (352 728):
- OPPO Reno5 5G (349 329):
- Redmi Note 9 Pro 5G (347 876 ):
- realme Q2 Pro 5G (337 545).
Среднебюджетные смартфоны января в рейтинге самых продуктивных моделей
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