Создатели популярного мобильного бенчмарка AnTuTu опубликовали традиционный рейтинг смартфонов, которые прошли тестирование в приложении в прошлом месяце. Кроме флагманских аппаратов, в отдельной дисциплине соревновались и модели среднего ценового сегмента.

Источник: AnTuTu

Как и ожидалось, лидерами обновленного списка самых продуктивных флагманов в Китае стали устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888.

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Самые придуктивные смартфоны января 2021 года

Лидеры рейтинга

По итогам января первое место занял iQOO 7, который набрал 728 784 баллов. На второй строчке разместился Xiaomi Mi 11 – его результат составили 705 593 балла. При этом оба гаджета имеют по 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопители UFS 3.1 на 256 ГБ.

Третье место, получив 702 553 балла, занял Huawei Mate 40 Pro +, построенный на базе 5-нм чипа Kirin 9000 с таким же объемом памяти, как и у моделей, занявших первые позиции рейтинга.

Остальной список

Ниже тройки лидеров расположились следующие смартфоны:

Huawei Mate 40 Pro (688 043);

OPPO Reno5 Pro+ (671 249);

iQOO 5 (665 959);

Redmi K30S Supreme Edition (664 993);

iQOO 5 Pro (664 252);

vivo X50 Pro+ (663 766);

Xiaomi 10 Supreme Edition (661 087).



Самые продуктивные смартфоны января 2021 по версии AnTuTu

Самые продуктивные среднебюджетники

Топ-10 среднебюджетных смартфонов, как и в прошлом месяце, возглавил Redmi 10X 5G с чипом MediaTek Dimensity 820 – в бенчмарке он набрал 401 389 баллов. Второе место занял Redmi 10X Pro 5G (398 246), третье – Huawei nova 7 на базе процессора Kirin 985 и результатом в 395 463 балла.

Завершают список следующие модели:

Huawei nova 7 Pro (394 913):

Honor 30 (390 862):

Honor X10 (361 347):

Huawei nova 7 SE (352 728):

OPPO Reno5 5G (349 329):

Redmi Note 9 Pro 5G (347 876 ):

realme Q2 Pro 5G (337 545).



Среднебюджетные смартфоны января в рейтинге самых продуктивных моделей