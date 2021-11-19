В целом рейтинг состоит из 200 позиций. Анализ проводился на основе известных утечек личной информации. Специалисты компании изучили 4 терабайта данных.
Интересно Instagram начал банить пользователей и требовать от них видеоселфи для разблокировки
Самые популярные пароли
Стоит отметить, что на сайте компании можно отфильтровать результаты по разным показателям, в том числе и по странам. В целом в Украине ситуация с паролями так же неутешительна, как и во всем мире.
Статистика в мире
Мировая пятерка выглядит так:
- 123456 – его использовали более 103 миллионов раз.
- 123456789 – 46 миллионов раз.
- 12345 – почти 33 миллиона использований.
- qwerty – более 22 миллионов.
- password – почти 21 миллион человек выбрали паролем "пароль".
Компания при этом отмечает, что на подбор и взлом всей первой десятки нужно меньше, чем одна секунда.
Статистика в Украине
В Украине ситуация не очень отличается – позиции просто поменялись местами, а вместо "password" пользователи вводят "1234567890".
- qwerty
- 123456
- 123456789
- 1234567890
- 12345678
Самые популярные пароли в мире и Украине / Скриншот с сайта NordPass
Стоит сказать, что ситуация из года в год не меняется. Несмотря на постоянные хакерские атаки, количество которых в последние годы выросло, люди продолжают пользоваться слабыми паролями
Как подобрать надежный пароль для своей учетной записи?
- Прежде всего, выбирайте разные пароли для каждого сайта, на котором регистрируетесь. Сегодня большое количество кроссплатформенных приложений или же функциональность самих браузеров позволяют запоминать даже самые длинные и сложные пароли, получая к ним доступ на всех своих устройствах.
- Выбирайте длинные пароли. Не стоит указывать минимальное количество символов, которое требует сайт.
- Старайтесь избегать предсказуемых и осмысленных слов или фраз, которые можно легко ассоциировать с вами. Ваш день рождения или имена ваших детей – не лучшая идея для пароля.
- Используйте не только буквы, но и символы и цифры – это усложнит подбор пароля.
- Регулярно обновляйте пароли.