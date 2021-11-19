В целом рейтинг состоит из 200 позиций. Анализ проводился на основе известных утечек личной информации. Специалисты компании изучили 4 терабайта данных.

Интересно Instagram начал банить пользователей и требовать от них видеоселфи для разблокировки

Самые популярные пароли

Стоит отметить, что на сайте компании можно отфильтровать результаты по разным показателям, в том числе и по странам. В целом в Украине ситуация с паролями так же неутешительна, как и во всем мире.

Статистика в мире

Мировая пятерка выглядит так:

123456 – его использовали более 103 миллионов раз.

123456789 – 46 миллионов раз.

12345 – почти 33 миллиона использований.

qwerty – более 22 миллионов.

password – почти 21 миллион человек выбрали паролем "пароль".

Компания при этом отмечает, что на подбор и взлом всей первой десятки нужно меньше, чем одна секунда.

Статистика в Украине

В Украине ситуация не очень отличается – позиции просто поменялись местами, а вместо "password" пользователи вводят "1234567890".

qwerty

123456

123456789

1234567890

12345678



​Самые популярные пароли в мире и Украине / Скриншот с сайта NordPass

Стоит сказать, что ситуация из года в год не меняется. Несмотря на постоянные хакерские атаки, количество которых в последние годы выросло, люди продолжают пользоваться слабыми паролями

Как подобрать надежный пароль для своей учетной записи?

Прежде всего, выбирайте разные пароли для каждого сайта, на котором регистрируетесь. Сегодня большое количество кроссплатформенных приложений или же функциональность самих браузеров позволяют запоминать даже самые длинные и сложные пароли, получая к ним доступ на всех своих устройствах.

Выбирайте длинные пароли. Не стоит указывать минимальное количество символов, которое требует сайт.

Старайтесь избегать предсказуемых и осмысленных слов или фраз, которые можно легко ассоциировать с вами. Ваш день рождения или имена ваших детей – не лучшая идея для пароля.

Используйте не только буквы, но и символы и цифры – это усложнит подбор пароля.

Регулярно обновляйте пароли.

Кстати, сегодня некоторые браузеры, например Firefox, Google Chrome MS Edge, позволяют отслеживать известные утечки учетных данных. В перечне их функций есть возможность просканировать все свои сохраненные пароли и сравнить их со слитыми базами. Это позволит вовремя изменить ваш пароль, чтобы избежать проникновения в учетную запись посторонних лиц. Кроме того, уже достаточно давно браузеры научились самостоятельно предлагать сгенерированные случайным образом надежные пароли.