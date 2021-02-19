Как свидетельствует исследование, самой популярной игрой среди украинских геймеров стала World of Tanks. А вот самым популярным жанром, который выбирают украинцы, является Puzzle.

Таковы результаты исследования, проведенного компаниями NielsenIQ и Wargaming.

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Самые популярные игры

Примерно 16% респондентов заявили, что в основном играют в World of Tanks. Еще 26% опрошенных минимум один раз сыграли в эту игру за последний месяц.

Далее в рейтинге самых популярных игр:

FIFA20/FIFA21 (9% респондентов играют чаще всего и 17% – минимум раз в месяц),

Minecraft (8% и 19%),

Grand Theft Auto V (7% и 12%),

Counter-Strike: Global Offensive (6% и 14%).

Самой известной игрой также стала World of Tanks – многопользовательский танковый симулятор знают 81% украинских игроков. На втором месте Minecraft с 69% аудитории, а на третьем – Dota 2 с 68%.

Что касается жанров, то самым популярным типом видеоигр в Украине является Puzzle. Также в рейтинге жанры Vehicle Shooter, Shooter и Simulation. Чаще всего в игры этих жанров играют 12%, 11% и 10% игроков соответственно.

Интересно, что большинство опрошенных выбирают для игр смартфон и ПК.