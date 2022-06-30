Сабфлагманы
Самым продуктивным сабфлагманом оказалась модель Realme GT Neo 2, дебютировавшая в 2021 году. Как отмечают эксперты AnTuTu, по сравнению с топовыми флагманами конкуренция на рынке сабфлагманов более острая.
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Лидер работает на базе Snapdragon 870. Напомним, что именно эта SoC используется во многих новых моделях 2022 года.
Второе и третье места достались Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Замыкают десятку Motorola Edge S Pro, Redmi K40, Black Shark 4, Xiaomi Mi 11X, Poco F3, OnePlus 9R и Realme GT Neo.
Рейтинг сабфлагманов / Фото Antutu
Средняя ценовая категория
В рейтинге смартфонов среднего класса уже давно застой. В первую тройку входят iQOO Z5, Realme GT Master и Xiaomi Mi 11 Lite.
Десятку замыкают:
- Realme Q3s,
- Motorola Edge 20,
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE,
- Honor 50,
- Huawei Nova 9,
- Samsung Galaxy A52s 5G;
- Galaxy M52 5G.