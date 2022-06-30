Сабфлагманы

Самым продуктивным сабфлагманом оказалась модель Realme GT Neo 2, дебютировавшая в 2021 году. Как отмечают эксперты AnTuTu, по сравнению с топовыми флагманами конкуренция на рынке сабфлагманов более острая.

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Лидер работает на базе Snapdragon 870. Напомним, что именно эта SoC используется во многих новых моделях 2022 года.

Второе и третье места достались Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Замыкают десятку Motorola Edge S Pro, Redmi K40, Black Shark 4, Xiaomi Mi 11X, Poco F3, OnePlus 9R и Realme GT Neo.

Рейтинг Antutu
Рейтинг сабфлагманов / Фото Antutu

Средняя ценовая категория

В рейтинге смартфонов среднего класса уже давно застой. В первую тройку входят iQOO Z5, Realme GT Master и Xiaomi Mi 11 Lite.

Десятку замыкают:

  • Realme Q3s,
  • Motorola Edge 20,
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE,
  • Honor 50,
  • Huawei Nova 9,
  • Samsung Galaxy A52s 5G;
  • Galaxy M52 5G.

Antutu
Самые производительные смартфоны средней ценовой категории.