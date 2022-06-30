Сабфлагманы

Самым продуктивным сабфлагманом оказалась модель Realme GT Neo 2, дебютировавшая в 2021 году. Как отмечают эксперты AnTuTu, по сравнению с топовыми флагманами конкуренция на рынке сабфлагманов более острая.

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Лидер работает на базе Snapdragon 870. Напомним, что именно эта SoC используется во многих новых моделях 2022 года.

Второе и третье места достались Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Замыкают десятку Motorola Edge S Pro, Redmi K40, Black Shark 4, Xiaomi Mi 11X, Poco F3, OnePlus 9R и Realme GT Neo.



Рейтинг сабфлагманов / Фото Antutu

Средняя ценовая категория

В рейтинге смартфонов среднего класса уже давно застой. В первую тройку входят iQOO Z5, Realme GT Master и Xiaomi Mi 11 Lite.

Десятку замыкают:

Realme Q3s,

Motorola Edge 20,

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE,

Honor 50,

Huawei Nova 9,

Samsung Galaxy A52s 5G;

Galaxy M52 5G.



Самые производительные смартфоны средней ценовой категории.

Интересный факт! В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты минимум 1000 тестов – модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.