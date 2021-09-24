Впервые в пятерке лидеров появилась Южная Корея. В прошлом году она занимала десятое место.

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Мировые новаторы

В этом году Global Innovation Index 2021 выглядит следующим образом:

  1. Швейцария, в 2020 году также заняла первое место.
  2. Швеция (аналогичное второе место в прошлом году).
  3. Соединенные Штаты Америки (3 место в 2020 году).
  4. Соединенное Королевство (4).
  5. Южная Корея (10).
  6. Нидерланды (5).
  7. Финляндия (7).
  8. Сингапур (8).
  9. Дания (6).
  10. Германия (9).

Отмечается, что первые четыре лидера рейтинга удерживают свои позиции уже как минимум в течение пяти лет, изредка меняясь местами.

Следующие десять позиций такие: Франция, Китай, Япония, Гонконг (Китай), Израиль, Канада, Исландия, Австрия, Ирландия, Норвегия.

Украина в лидеры не вошла, заняв 49 место, наряду с Черногорией (50 место).

Как указывают в своем отчете представители Всемирной организации интеллектуальной собственности, правительства и предприятия многих стран мира увеличили инвестиции в инновации на фоне огромных человеческих и экономических потерь, вызванных пандемией COVID-19.

Глобальный Индекс инноваций этого года показывает нам, что, несмотря на огромное влияние пандемии COVID-19 на жизнь и средства существования, многие секторы продемонстрировали превосходную устойчивость, особенно те, что приняли цифровизацию, технологии и инновации,
– сказал генеральный директор ВОИС Дарен Тан.