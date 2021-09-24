Впервые в пятерке лидеров появилась Южная Корея. В прошлом году она занимала десятое место.

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Мировые новаторы

В этом году Global Innovation Index 2021 выглядит следующим образом:

Швейцария, в 2020 году также заняла первое место. Швеция (аналогичное второе место в прошлом году). Соединенные Штаты Америки (3 место в 2020 году). Соединенное Королевство (4). Южная Корея (10). Нидерланды (5). Финляндия (7). Сингапур (8). Дания (6). Германия (9).

Отмечается, что первые четыре лидера рейтинга удерживают свои позиции уже как минимум в течение пяти лет, изредка меняясь местами.

Следующие десять позиций такие: Франция, Китай, Япония, Гонконг (Китай), Израиль, Канада, Исландия, Австрия, Ирландия, Норвегия.

Украина в лидеры не вошла, заняв 49 место, наряду с Черногорией (50 место).

Как указывают в своем отчете представители Всемирной организации интеллектуальной собственности, правительства и предприятия многих стран мира увеличили инвестиции в инновации на фоне огромных человеческих и экономических потерь, вызванных пандемией COVID-19.

Глобальный Индекс инноваций этого года показывает нам, что, несмотря на огромное влияние пандемии COVID-19 на жизнь и средства существования, многие секторы продемонстрировали превосходную устойчивость, особенно те, что приняли цифровизацию, технологии и инновации,

– сказал генеральный директор ВОИС Дарен Тан.