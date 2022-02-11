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Интересно Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S22: характеристики и цены новинок

Самые продуктивные флагманы: бывший лидер сброшен с пьедестала

В январе международный рейтинг флагманов AnTuTu сменил лидера.

Смартфон Xiaomi 12 Pro на основе новейшей флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ворвался в рейтинг и сразу занял первое место.

на основе новейшей флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ворвался в рейтинг и сразу занял первое место. Новинка значительно опережает своих соперников по количеству набранных баллов — 979 499, тогда как у находящегося на втором месте Nubia Red Magic 6 всего 858 275 баллов.

В декабре Nubia Red Magic 6 занимал первое место.

Рейтинг самых продуктивных флагманов Android / Инфографика Antutu

На третье место с ранее второго опустился смартфон Asus ROG Phone 5s Pro с 835 786 баллами. Это пока единственный смартфон в рейтинге на основе Snapdragon 888+, тогда как следующие 8 позиций занимают модели из Snapdragon 888.

Статистика собрана в период с 1 по 31 января 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов – модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.

Самые производительные недорогие смартфоны

В этом сегменте продолжает доминировать Qualcomm Snapdragon 778G.

Первое место занял смартфон iQOO Z5, дебютировавший на рынке в сентябре.

дебютировавший на рынке в сентябре. Набрав 556 715 баллов, он потеснил Realme GT Master – модель, царившую в рейтинге AnTuTu целых 5 месяцев подряд.

Теперь она занимает второе место с 538 922 баллами.

Со второго места на третье опустился смартфон Xiaomi Mi 11 Lite с 523 872 баллами.

Рейтинг самых производительных недорогих смартфонов Android / Инфографика Antutu

Далее в рейтинге следуют Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Honor 50, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy M52 5G, Vivo V23 5G, iQOO Z3 и Oppo Reno6 5G.

Статистика собрана в период с 1 по 31 января 2022 года.

Какими смартфонами наиболее довольны пользователи

В январе 2022 года первое место по-прежнему занимает Samsung Galaxy Note20 Ultra, выпущенный почти полтора года назад.

Доступный флагман Redmi Note 11 Pro+ с поддержкой 120-ваттной зарядки поднялся с третьего на второе место.

А вот смартфон, занявший третье место, удивил экспертов AnTuTu. Им оказался Huawei P50 Pro. Это флагманская модель, поддерживающая только сети 4G. Среди основных мировых производителей этот смартфон оказался в прошлом году единственным флагманом без 5G.

Список смартфонов, которыми наиболее удовлетворены пользователи / Инфографика Antutu