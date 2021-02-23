Сервис для поиска работы Djinni провел масштабный опрос и определил самые популярные украинские IT-компании с точки зрения сотрудников. В опросе приняло участие более 8 тысяч пользователей сервиса.

По итогу составили рейтинг брендов HotOrNot.

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Как уточнили в Djinni, речь идет не о рейтинге лучших мест работы, а больше об уровне узнаваемости брендов в украинской сфере IT.

Голосование проходило на сайте Djinni с 15 по 21 февраля. Пользователям предлагали выбрать между гипотетическими "оферами" (предложения работы) двух случайно выбранных компаний.

Если пользователь выбирал "офер" одной из компаний она получала балл. Рейтинг построен на основании 135 047 голосов от 8256 пользователей.

Рейтинг брендов

На первом месте компания Grammarly. Пожалуй, это самый известный украинский стартап. Напомним, сервис помогает редактировать английский язык.

На втором месте – компания SoftServe, одна из крупнейших IT-компаний Украины.

На третьей позиции еще одна крупная украинская компания DataArt, имеющая 6 офисов по всей стране.

Первую пятерку замыкают еще два крупных игрока на украинском рынке-EPAM и GlobalLogic.

Далее в рейтинге идут следующие работодатели: