Бенчмарк AnTuTu составил традиционный рейтинг самых производительных смартфонов среднего класса под управлением Android по состоянию на декабрь 2020 года. В топ-10 попали телефоны брендов Xiaomi, Huawei, Honor и Realme.

Первая тройка Тройка лидеров по версии AnTuTu выглядит довольно ожидаемо. Первое место занял смартфон Honor 30, который работает на процессоре Kirin 985. Он набрал 404 970 баллов. Сразу за ним идет Huawei Nova 7 на аналогичном чипе – он набрал 402 080 баллов. Замыкает тройку лидеров Redmi 10Х 5G, достигший отметки в 394 545 баллов. В основе этого телефона Dimensity 820. Не пропустите AnTuTu представила свежий рейтинг смартфонов в категории "топ за свои деньги" Остальная часть списка Помимо вышеперечисленных смартфонов, в список попали: Xiaomi Mi 10T Lite 5G;

Redmi K30 5G;

Xiaomi Mi 10 Lite 5G;

Huawei Nova 7i;

Realme 7;

Redmi Note 8 Pro;

Realme 6.

Самые производительные смартфоны декабря среднеценовой категории Ранее AnTuTu составил рейтинг самых производительных флагманов на Android в котором первое место занял Xiaomi Mi 11.