Цензоры популярной тестовой платформы AnTuTu подвели итоги последнего месяца прошлого года, назвав самые мощные смартфоны. Как и ожидалось, возглавил рейтинг первый коммерческий гаджет, получивший топовый процессор Qualcomm.

Самый производительный смартфон декабря

В итоговом зачете флагман Xiaomi Mi11 с процессором Snapdragon 888 в конфигурации 12/256 ГБ, набрал 708 425 баллов, сообщает 24 канал.

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Другие производительные смартфоны

Huawei Mate 40 Pro+ на базе Kirin 9000 с идентичным объемом памяти немного уступил конкуренту и занял второе место. В рейтинг также попал и Xiaomi Mi10 Ultra, который разместился на четвертой строчке с результатом 667 006 баллов.

Пятерку лидеров замыкает модель Redmi K30S с 8/128 ГБ памяти, лишь незначительно уступает Mi10 Ultra. В первую десятку самых производительных Android-смартфонов декабря также попали три смартфона бренда iQOO, один гаджет vivo в лице флагманского X50 Pro +, а также базовая версия Huawei Mate 40 с чипом Kirin 9000E.



Десятка самых производительных смартфонов декабря 2020 года