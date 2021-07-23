Всего было собрано более 13 000 анонимных анкет от специалистов, работающих в 123 украинских компаниях. В анкете участникам опроса было предложено пять утверждений относительно их работодателя, а также пять реакций на эти утверждения.

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Каждая реакция приносила компании соответствующее количество баллов. Подсчитав финальное количество баллов, MC Today презентовал рейтинг 100 лучших работодателей в трех категориях:

до 100 сотрудников;

от 101 до 1000 сотрудников;

и от 1001 сотрудников.

MC Today – онлайн издание об ИТ, бизнесе, предпринимательстве и инновациях. Регулярно публикует рейтинги и обзоры лучших компаний Украины.

Победители в категории 1000+

Genesis. Это экосистема IT-бизнесов, которые разрабатывают мобильные приложения, медиа, игры и доски объявлений. Самые известные проекты – Jiji и AmoMedia. Intellias. Сервисная ИТ-компания, которая создает технологические продукты для более чем 2 млрд человек. У компании есть офисы в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске и представительства по миру. Eleks. Компания Eleks создает программное обеспечение и IT-продукты для обработки данных. Главный офис во Львове, есть филиалы в Киеве, Ивано-Франковске и Тернополе. Сотрудники могут работать удаленно из любого города Украины. Squad. Это исследовательский центр, в котором работают разработчики и инженеры. Они создают современные системы безопасности для "умного" дома. В Украине офисы находятся в Киеве и Львове. Команда может работать откуда удобно: из дома, офиса и из-за границы. Sigma Software. Компания занимается разработкой программного обеспечения и ИТ-консалтингом. Офисы есть в Харькове, Одессе, Киеве, Львове, Днепре, Виннице и Сумах. Специалисты сами решают, работать им дома или из офиса. ZONE3000. Международная IT-компания, где создают программные продукты и занимаются их технической поддержкой. Офисы есть в Харькове, Львове и Днепре. SoftServe. В компании SoftServe создают программное обеспечение. Офисы есть в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах. DataArt. Международная компания DataArt создает программное обеспечение для различных сфер бизнеса. Центры разработки находятся в Киеве, Харькове, Херсоне, Львове, Одессе и Днепре. N-iX. В N-iX создают программное обеспечение для проектов в сферах медиа, финансов, авиации, энергетики, образования и медицины. Офисы есть в Киеве и Львове, а в Днепре, Ивано-Франковске, Харькове и Виннице для специалистов арендуют коворкинг. Работать и отдыхать можно и в корпоративной резиденции в Карпатах.

Кстати, компания Intellias, которая заняла второе место в рейтинге лучших работодателей, неоднократно отмечалась различными рейтингами, как лучший работодатель среди ИТ-компаний Украины.