В США регистрируют малый ядерный реактор, который можно перемещать

Регуляторы США сертифицируют проект малого ядерного реактора. Интересно, что процесс одобрения занял долгие шесть лет.

Комиссия по ядерному регулированию (NRC) объявила 29 июля, что она выдаст сертификат на новую конструкцию ядерного реактора. Это лишь седьмой подобный проект в США, но первый предусматривающий передвижной модуль: реактор может быть построен на заводе, а затем перемещен на площадку, где он будет эксплуатироваться – предприятие, электростанцию и подобное. Это было вполне ожидаемо, ведь проект получил одобрение в ходе окончательной оценки безопасности еще в 2020 году.

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Что известно

Малые модульные реакторы подаются как способные избежать многих проблем, из-за которых строительство крупных атомных станций стало очень дорогим. Они также сконструированы таким образом, чтобы обеспечить пассивную безопасность, когда не требуется никаких действий оператора по остановке реактора в случае возникновения проблем.

Обычно небольшие модульные конструкции используют технологии, отличные от традиционных реакторов, такие как применение расплавленных солей урана в качестве топлива.

NuScale имеет гораздо более традиционную конструкцию, с топливными и управляющими стержнями, а энергия транспортируется через кипящую воду.

Его функции безопасности, не требующие участия оператора, включают установку всего реактора в большом бассейне с водой, регулирующие стержни, которые вставляются в реактор самостоятельно при отключении электроэнергии, и конвекционное охлаждение от внешнего источника воды.

NuScale начала процесс сертификации в 2016 году. По данным NRC, этот процесс требовал от компании предоставить техническую информацию, позволяющую комиссии оценить целый ряд показателей безопасности, в частности, защищенность конструкции от "последствий столкновения с крупным коммерческим самолетом".

Первый такой реактор ожидают запустить в 2030 году.