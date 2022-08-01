Комиссия по ядерному регулированию (NRC) объявила 29 июля, что она выдаст сертификат на новую конструкцию ядерного реактора. Это лишь седьмой подобный проект в США, но первый предусматривающий передвижной модуль: реактор может быть построен на заводе, а затем перемещен на площадку, где он будет эксплуатироваться – предприятие, электростанцию и подобное. Это было вполне ожидаемо, ведь проект получил одобрение в ходе окончательной оценки безопасности еще в 2020 году.

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Что известно

Малые модульные реакторы подаются как способные избежать многих проблем, из-за которых строительство крупных атомных станций стало очень дорогим. Они также сконструированы таким образом, чтобы обеспечить пассивную безопасность, когда не требуется никаких действий оператора по остановке реактора в случае возникновения проблем.

Обычно небольшие модульные конструкции используют технологии, отличные от традиционных реакторов, такие как применение расплавленных солей урана в качестве топлива.

NuScale имеет гораздо более традиционную конструкцию, с топливными и управляющими стержнями, а энергия транспортируется через кипящую воду.

Его функции безопасности, не требующие участия оператора, включают установку всего реактора в большом бассейне с водой, регулирующие стержни, которые вставляются в реактор самостоятельно при отключении электроэнергии, и конвекционное охлаждение от внешнего источника воды.

NuScale начала процесс сертификации в 2016 году. По данным NRC, этот процесс требовал от компании предоставить техническую информацию, позволяющую комиссии оценить целый ряд показателей безопасности, в частности, защищенность конструкции от "последствий столкновения с крупным коммерческим самолетом".

Первый такой реактор ожидают запустить в 2030 году.