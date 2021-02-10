Уже в этом месяце в Украине должна начаться вакцинация от COVID-19. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что реестр вакцинации в Украине создадут на базе E-Health.

Это реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам.

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"У нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. Он называется E-Health. И там более 29-30 миллионов украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. Это один из лучших реестров в нашей стране", – объяснил Федоров.

Он добавил, что на базе этого реестра создадут дополнительный модуль, который будет связан с вакцинацией. Там будет размещена вся информация о вакцинации.

Кстати ранее 24 канал сообщал, что в Украине должны запустить сайт с информацией о вакцинации от COVID-19. Там можно будет записаться в очередь для прививки.

COVID-паспорт

Напомним, ранее Федоров заявил о технической готовности Украины для внедрения так называемого COVID-паспорта. Если этот паспорт будут использовать только в пределах Украины, то документ будет доступен в приложении. Вероятно, речь идет о сервисе Дия, в котором уже есть электронные версии загранпаспорта и ID-карты.

Если же его будут использовать для международных поездок, то сначала мировое сообщество должно создать некую общую базу.