Reface призывает россиян выходить на митинги: рассылают уведомления в приложении

Український стартап Reface організував акцію у своєму додатку із закликами до росіян виходити на мітинги проти війни. В рамках акції 200 мільйонів росіян, які користуються додатком, отримають сповіщення із правдивою інформацією про дії Росії в Україні.

Компания начала рассылать российским пользователям извещения с призывом выходить на митинги и защитить свой народ. Нажимая на оповещения, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину.

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Известно, что более 9 миллионов извещений в мире и 2 миллиона в России уже получены пользователями. Стартап продолжает распространять информацию об ужасных и циничных преступлениях России в Украине.

Также Reface призывает пользователей всего мира поддержать Украину видео с призывом: Stand with Ukraine! Stop the war! И хештегом #StandWithUkraine к каждому видео.

Михаил Федоров также призвал украинские и мировые стартапы и проекты поддерживать Украину и при возможности противодействовать врагу.

Ранее Федоров уже призвал мировые ИТ-компании приобщиться к поддержке Украины.

Исполнительного директора компании Apple Тим Кука – Федоров призвал поддержать санкции США и запретить поставки продукции и сервисов Apple россиянам.

YouTube – попросил заблокировать пропагандистские российские СМИ, которые называют украинцев "нациками и наркоманами", лгут и пропагандируют войну.

Meta призвал заблокировать Facebook и Instagram.

Netflix – высказал просьбу по блокированию сервиса в России.

Основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска – попросил как можно скорее предоставить Украине станции Starlink и доступ к спутниковому Интернету. Кроме того, призвал обратиться в Россию, поскольку многие россияне, способные думать, уважают бизнесмена. Маск уже ответил Федорову и подчеркнул, что Starlink уже работает на Украине, а терминалы в пути.