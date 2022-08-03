О доступности функций сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в своем телеграмм-канале. Популярными функциями, наконец, смогут воспользоваться и украинцы.

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Более года команда Минцифры вела переговоры с руководством Meta по запуску этих функций. Наконец-то они доступны для всех украинцев. Теперь контента из Украины будет больше. А это значит, что больше людей в мире узнают о смелости наших людей,

– сообщил Федоров.

Музыка в Instagram

Пользователи из Украины наконец-то могут добавлять лицензионную музыку в свои истории. В списке музыки доступны как украинские, так и зарубежные исполнители.



Reels и Музыка доступны в Instagram / Фото 24 канал

Кстати, все внешние обновления и изменения в алгоритмах, введенные в последнее время Instagram отменит. А все из-за критики пользователей, не принявших нововведений. Жалуются главным образом на то, что лента предлагает слишком много сообщений от пользователей, на которых люди не подписываются. Досталось и обновлению, которое отображало публикации во весь экран и другим функциям.