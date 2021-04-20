В середине апреля компания Redmi объявила о намерениях выйти на рынок игровых смартфонов. И уже через несколько дней анонсировала первое устройство.

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Характеристики Redmi K40 Game Enhanced Edition

Известно, что это будет универсальный телефон, который обеспечивает высокую производительность. В то же время он станет легким и тонким устройством для хардкорных игр на рынке. По крайней мере так его описывал в начале месяца генеральный менеджер Redmi Лю Вейбин.

Судя по тизеру, на боковой поверхности корпуса Redmi K40 Game Enhanced Edition расположена клавиша для запуска игрового режима, которая будет находиться сверху, если смартфон разместить горизонтально. При активации игрового режима загорятся светодиодные полосы, расположенные вокруг объективов камер.



Redmi K40 Game Enhanced Edition / Фото Redmi

Что касается спецификаций смартфона, то Лю Вейбин сообщил, что устройство получит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1200.

В игрофон будет установлен AMOLED-дисплей Samsung E4 с частотой обновления до 144 Гц. Ожидается, что он получит батарею емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Цена

Предполагают, что Redmi K40 Game Enhanced Edition будет стоить около 305 долларов. Это сделает его самым доступным игровым смартфоном на рынке.