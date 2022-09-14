Уже второй за неделю смартфон компании Redmi самоуничтожился – умерла женщина

14 сентября 2022 , 16:12
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Источник:

Xiaomiui

Смартфоны Redmi, похоже, хотят соревноваться с OnePlus, ранее несколько раз взрывавшимися в Индии. За последние несколько дней сразу два устройства компании уничтожились. К сожалению, один случай привел к трагическим последствиям.

О первом случае сообщил пользователь Twitter и YouTube-блогер из Индии MD Talk. Redmi 6A взорвался рядом с женщиной, проживавшей с ним в одном селе. Ее нашли мертвой 9 сентября.

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Redmi 6A

  • Автор сообщения говорит, что она поставила телефон заряжаться на всю ночь и оставила его на подушке, рядом со своей головой.
  • Устройство использовалось только для вызовов и просмотра видеороликов на YouTube.
MD Talk опубликовал также несколько фото без цензуры, однако обращаем внимание, что увиденное может шокировать вас.
  • Судя по изображениям изуродованного смартфона, произошло возгорание батареи. Корпус почти полностью уничтожен.

Известно, что семья умершей уже работает с Redmi. По всей вероятности, последняя проведет расследование, чтобы понять, почему это произошло и есть ли в этом вина производителя.

Redmi Note 11T Pro

О втором случае стало известно в конце дня 13 сентября. В этот раз, к счастью, обошлось без жертв и ранений. Источники сообщают, что взрыв смартфона произошел в Китае.

Каких-либо деталей нет, однако если в случае с Redmi 6A это еще можно объяснить деградацией аккумулятора, то Redmi Note 11T – новая модель, и что в этом случае могло пойти не так – сложно представить.


Уничтоженный Redmi Note 11T Pro / Фото Xiaomiui

Ситуация вызвала большой резонанс в Китае, но пока ничего не говорится о реакции Xiaomi на этот инцидент.

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Автор: Олександр Гайдамашко