Уже второй за неделю смартфон компании Redmi самоуничтожился – умерла женщина
Источник:Xiaomiui
Смартфоны Redmi, похоже, хотят соревноваться с OnePlus, ранее несколько раз взрывавшимися в Индии. За последние несколько дней сразу два устройства компании уничтожились. К сожалению, один случай привел к трагическим последствиям.
О первом случае сообщил пользователь Twitter и YouTube-блогер из Индии MD Talk. Redmi 6A взорвался рядом с женщиной, проживавшей с ним в одном селе. Ее нашли мертвой 9 сентября.
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Redmi 6A
- Автор сообщения говорит, что она поставила телефон заряжаться на всю ночь и оставила его на подушке, рядом со своей головой.
- Устройство использовалось только для вызовов и просмотра видеороликов на YouTube.
- Судя по изображениям изуродованного смартфона, произошло возгорание батареи. Корпус почти полностью уничтожен.
Известно, что семья умершей уже работает с Redmi. По всей вероятности, последняя проведет расследование, чтобы понять, почему это произошло и есть ли в этом вина производителя.
Redmi Note 11T Pro
О втором случае стало известно в конце дня 13 сентября. В этот раз, к счастью, обошлось без жертв и ранений. Источники сообщают, что взрыв смартфона произошел в Китае.
Каких-либо деталей нет, однако если в случае с Redmi 6A это еще можно объяснить деградацией аккумулятора, то Redmi Note 11T – новая модель, и что в этом случае могло пойти не так – сложно представить.
Уничтоженный Redmi Note 11T Pro / Фото Xiaomiui
Ситуация вызвала большой резонанс в Китае, но пока ничего не говорится о реакции Xiaomi на этот инцидент.
Читайте о других случаях, когда смартфоны взрывались:
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