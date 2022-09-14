Уже второй за неделю смартфон компании Redmi самоуничтожился – умерла женщина

Смартфоны Redmi, похоже, хотят соревноваться с OnePlus, ранее несколько раз взрывавшимися в Индии. За последние несколько дней сразу два устройства компании уничтожились. К сожалению, один случай привел к трагическим последствиям.

О первом случае сообщил пользователь Twitter и YouTube-блогер из Индии MD Talk. Redmi 6A взорвался рядом с женщиной, проживавшей с ним в одном селе. Ее нашли мертвой 9 сентября.

Опасность в кармане: почему смартфоны взрываются и как этого избежать

Redmi 6A

Автор сообщения говорит, что она поставила телефон заряжаться на всю ночь и оставила его на подушке, рядом со своей головой.

Устройство использовалось только для вызовов и просмотра видеороликов на YouTube.

Судя по изображениям изуродованного смартфона, произошло возгорание батареи. Корпус почти полностью уничтожен.

MD Talk опубликовал также несколько фото без цензуры, однако обращаем внимание, что увиденное может шокировать вас

Известно, что семья умершей уже работает с Redmi. По всей вероятности, последняя проведет расследование, чтобы понять, почему это произошло и есть ли в этом вина производителя.

Redmi Note 11T Pro

О втором случае стало известно в конце дня 13 сентября. В этот раз, к счастью, обошлось без жертв и ранений. Источники сообщают, что взрыв смартфона произошел в Китае.

Каких-либо деталей нет, однако если в случае с Redmi 6A это еще можно объяснить деградацией аккумулятора, то Redmi Note 11T – новая модель, и что в этом случае могло пойти не так – сложно представить.



Уничтоженный Redmi Note 11T Pro / Фото Xiaomiui

Ситуация вызвала большой резонанс в Китае, но пока ничего не говорится о реакции Xiaomi на этот инцидент.

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