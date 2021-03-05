Компания Xiaomi провела глобальную презентацию новой бюджетной линейки смартфонов Redmi Note 10. Это обновленные версии популярных моделей Redmi Note 9.

Вместе с глобальной премьерой Redmi Note 10 были раскрыты подробности новинок на украинском рынке. Новые смартфоны поступят в продажу в Украине 13 марта.

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Характеристики Redmi Note 10

Самой интересной из линейки является модель Redmi Note 10 Pro. Она получила топовый 120-герцовый экран и "игровой" процессор Snapdragon 732G. Разрешение фронтальной камеры 0 16 Мп. Основная камера состоит из 4 модулей:

основной на 108 Мп,

дополнительный ультраширокоугольный на 8 Мп,

телемакрокамера на 5 Мп,

2-мегапиксельный датчик глубины.

Redmi Note 10 получил 6,43-дюймовый экран AMOLED с фронтальной камерой на 13 Мп. Основная камера имеет 4 модуля с главным модулем на на 48 Мп. Три дополнительных модуля – 8+2+2 Мп.

Смартфон работает на базе SoC Qualcomm Snapdragon 678. Автономность обеспечивает батарея на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.

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Redmi Note 10 5G отличается от Redmi Note 10 отличается основным параметрам: экран LCD диагональю 6,5 дюйма, SoC MediaTek Dimensity 700, зарядка мощностью 18 Вт и тройной основной камерой 48 Мп+2 Мп+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

Линейка Redmi Note 10

Все модели получили модуль для бесконтактной оплаты NFC. Все они работают под управлением MIUI 12 на основе операционной системы Android 11.

Цены в Украине