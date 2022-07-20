Xiaomi анонсировала мощный ноутбук Redmi G для геймеров и киберспортсменов

Компания Xiaomi официально сообщила, что новый ноутбук серии Redmi G станет доступен для предварительного заказа уже завтра. Устройство ориентировано на геймеров и представителей киберспорта.

Xiaomi официально объявила о выпуске нового ноутбука из-за своей учетной записи в китайской соцсети Weibo. Серия Redmi G нового поколения является продолжением Redmi G 2021, выпущенного в сентябре прошлого года.

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Особенности Redmi G 2021 Ryzen Edition

Анонсировали игровой ноутбук Redmi G 2021 Ryzen Edition в сентябре прошлого года. Устройство получило процессором AMD Ryzen 7 5800H (7-нм техпроцесс, 8 ядер и 16 потоков). Он также оснащен графической картой RTX 3060, 16 ГБ оперативной памяти и твердотелым накопителем емкостью 512 ГБ.

Redmi G 2021 получил 16,1-дюймовый игровой экран с частотой 144 Гц, а также эффективную систему охлаждения Hurricane Cooling 3.0 с двумя большими вентиляторами, пятью медными тепловыми трубками и четырьмя отверстиями воздуха.



Redmi G 2021 Ryzen Edition / Фото Xiaomi

Хотя официально Xiaomi еще не представила ноутбук Redmi G, его уже видели на сайте Xiaomi среди продуктов компании. Согласно веб-сайту Xiaomi, игровой ноутбук будет стоить 6389 юаней (примерно 945 долларов). Разумеется, Xiaomi пытается еще больше проникнуть на игровой рынок с еще одним устройством по конкурентоспособной цене.

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Напомним, что ноутбук Redmi G Gaming 2021 выпускался как в вариантах Intel, так и в вариантах AMD.

Вариант AMD начинался с 6999 юаней (≈1081 доллар) в Китае,

а модель Intel продавалась по цене 5699 юаней (≈880 долларов).

Заказать новый Redmi G 2021 Ryzen Edition можно будет уже с 21 июля.