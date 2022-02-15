С того момента, как человек впервые посмотрел в телескоп примерно в 1608 году, мы не обнаружили ни одной сверхновой звезды в Галактике. Но далекая галактика NGC 5605 "может похвастаться" сразу тремя сверхновыми, взорвавшимися практически одновременно.

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Три сверхновые в галактике NGC 5605 / Фото Blog Jean-Baptiste Feldmann

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NGC 5605 – спиральная галактика с баром, но не тем, что вы подумали. Бар в галактиках – это перепонка, проходящая через центр некоторых спиральных галактик.

Видимая звездная величина NGC 5605 составляет +12,5m. То есть, ее можно рассмотреть в телескоп с, например, 200 миллиметровым зеркалом.

NGC 5605 удалена от Солнца на расстояние 190 миллионов световых лет.

Расположен объект в созвездии Весов.

Галактика NGC 5605, сфотографированная французским астрономом-любителем (маленькое изображение – фотография австралийского астрофотографа Stan Hoverton) / Фото фейсбук Robert Cazilhac

Взрывы трех звезд были зарегистрированы в период с 29 декабря 2021 года по 13 января 2022 года. До сих пор человечество не видело, чтобы в одной галактике одновременно вспыхивали три сверхновых. Обнаружили их на фотографиях космической обсерватории Gaia и телескопов ATLAS. Они имеют следующую звездную величину:

Видимая звездная величина сверхновой SN 2022ec составляет +18,4m/

SN 2022bn – +20,9m.

SN 2022pv – +18,8m.

Как видим, яркость трех взрывов звезд, произошедших на расстоянии 190 миллионов световых лет, очень мала. Поэтому даже в сильный любительский телескоп разглядеть их не получится. Французский астроном любитель Robert Cazilhac попытался сделать фотографию 11 февраля 2022 года, однако, как видно на фотографии выше, сверхновые видны очень плохо.