В отчете в журнале British Archaeology отмечается, что в Фентастоне, графство Кембриджшир, нашли древнее римское поселение. Остатки датируются концом I – началом II века нашей эры.

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Всего археологи нашли 5 скелетов. Один из них изрядно удивил исследователей – в его пятку был вбит гвоздь.

Останки датируются I-II веком нашей эры / Фото Адам Уильямс

Скелет принадлежал мужчине 25 – 35 лет которого, скорее всего, распяли на вертикальном кресте.

Проконсультировавшись со специалистом по человеческим костям и исключив несколько менее вероятных теорий, археологи пришли к выводу, что гвоздь был пробит через ногу жертвы во время древнего римского распятия, что делает его четвертой известной в мире обнаруженной казнью – и лучше всего сохранившейся.

Останки пятки с прибитым гвоздем / Фото Адам Уильямс

Ученые заметили гвоздь в стопе скелета только тогда, когда начали промывать кости в лаборатории.