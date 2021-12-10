В отчете в журнале British Archaeology отмечается, что в Фентастоне, графство Кембриджшир, нашли древнее римское поселение. Остатки датируются концом I – началом II века нашей эры.
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Всего археологи нашли 5 скелетов. Один из них изрядно удивил исследователей – в его пятку был вбит гвоздь.
Останки датируются I-II веком нашей эры / Фото Адам Уильямс
Скелет принадлежал мужчине 25 – 35 лет которого, скорее всего, распяли на вертикальном кресте.
Проконсультировавшись со специалистом по человеческим костям и исключив несколько менее вероятных теорий, археологи пришли к выводу, что гвоздь был пробит через ногу жертвы во время древнего римского распятия, что делает его четвертой известной в мире обнаруженной казнью – и лучше всего сохранившейся.
Останки пятки с прибитым гвоздем / Фото Адам Уильямс
Ученые заметили гвоздь в стопе скелета только тогда, когда начали промывать кости в лаборатории.
Где еще находили примеры распять
В графстве Кембриджшир находят подобный скелет уже второй раз, но он не так хорошо сохранился. Хотя считалось, что такой вид казни был весьма распространен в древних римских поселениях, свидетельства об этом нашли очень мало – кроме Англии, один распятый скелет нашли в Италии, и еще один – в Египте.