Преждевременное прорастание семян, когда оно еще прикреплено к дереву – вещь редкая. С 1965 года такое событие было зафиксировано только один раз. Но если такие ситуации происходят сейчас, то логично предположить, что они происходили и раньше. Проблема заключалась в том, что прямых доказательств не существовало до тех пор, когда в куске янтаря обнаружили небольшую шишку, семена которой проросли раньше времени.

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Преждевременно проросшие семена в янтаре / Фото Sci-news

Эоценовый янтарь

Обнаруженный кусок янтаря вместе с проросшими семенами шишки – это феноменальное открытие. Ученые датировали находку 40 миллионами лет, тогда на Земле было время эоцена. Проросшие семена формируют ростки по пять игл. Это дало ученым понимание, что обнаруженная шишка относится к вымершему виду сосны Pinus cembrifolia.

Ученые пока не знают, когда именно началось преждевременное прорастание: до попадания шишки в смолу, которая позже превратилась в янтарь, или после этого. Однако они уверены, что после "мумификации" ростки точно увеличились в размерах. По всей вероятности, большая часть процесса роста произошла тогда, когда семена были захоронены в смоле.

Находка очень ценна для исследователей, ведь доказывает, что такие аномалии преждевременного прорастания существовали за десятки миллионов лет до нашего времени. Также находка позволит изучить ранние этапы развития вида, давно прекратившего свое существование.