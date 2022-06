Реддитор превращает ретро-игры в масляные картины, и они выглядят прекрасно

Реддитор AlturdBeast имеет необычное хобби, он рисует картины по мотивам классических игр. Пока галерея работ автора состоит всего из пяти работ, но он держит темп и уже скоро можно будет организовать небольшую выставку.

Автор рисует все картины масляными красками и подробно воспроизводит сцены из игр вместе с интерфейсом. Выглядит действительно необычно, но красиво и оригинально – несколько таких работ красиво украсят комнату любого геймера.

К примеру, на картине по мотивам The Legend of Zelda Ocarina of Time художник нарисовал индикаторы здоровья и инвентарь с предметами Линка.

Размер картин невелик: например, работа по мотивам Tekken 3 имеет всего 30 сантиметров в ширину и 22 сантиметра в высоту. У AlturdBeast уже есть свои фанаты, которые шутят, что разрешение некоторых его работ выше, чем у игр, изображенных на картинах.

AlturdBeast и раньше рисовал картины используя популярных персонажей из игр, но прежде его публикации на Reddit не были так популярны, как последние работы. Они, кстати, до сих пор получили всего уже несколько тысяч апвоутов на форуме.

Небольшая галерея работ AlturdBeast

Картины по мотивам игр / Фото AlturdBeast

Процесс создания картин в деталях

Автор также показал процесс создания полотен на примере работ по мотивам The Legend of Zelda и Tekken 3.

Сначала создается грубый рисунок, затем прорисовываются границы объектов, затем наносятся основные краски.

Игры не только могут быть отличным хобби – их также можно использовать как источник вдохновения, как это сделал AlturdBeast.

