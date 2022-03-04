Reddit поддержал Украину: платформа запрещает ссылку на пропагандистские RT и Sputnik

Reddit категорически запрещает своим пользователям по всему миру публиковать ссылки на пропагандистские российские СМИ, включая RT и Sputnik. Платформа не собирается останавливаться на этом.

Администратор Reddit подтвердил изданию The Verge, что платформа блокирует ссылки на все веб-сайты, заканчивающиеся на .ru

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Что касается RT и Sputnik, то это, возможно, самая конкретная деплатформизация этих каналов – потому что, хотя Apple, Google, Meta, Microsoft, Twitter, YouTube и многие другие приостановили свою рекламу, удалили контент, ограничили возможность обнаружения или прекратили активное продвижение контента, а Facebook и YouTube заблокировали контент непосредственно в ЕС, ничто из этого не равнозначно общему глобальному запрету на все ссылки для сайта в целом.

Reddit также сообщает, что уже отклоняет рекламу, "нацеленную на Россию или исходящую от любой российской организации, государственной или частной". Платформа отмечает, что модераторы некоторых сабреддитов уже заблокировали ссылки на российские пропагандистские СМИ по собственной инициативе, и добавляет, что тратит деньги на помощь и размещение некоторых своих сотрудников в Украине.

Reddit признает, что вторжение России в Украину будет постоянной проблемой модерации, и отмечает, что занимается налаживанием процесса, позволяющего модераторам передавать проблемы непосредственно команде Reddit.

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