Официально встроенный редактор Google Chrome появился в последнем обновлении Chrome 91. По меньшей мере он присутствует в релизной сборке. Ведь в роли тестовой функции редактор был доступен в браузере и раньше.

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Правда, чтобы он заработал, его нужно включить в специальном меню с экспериментальными нововведениями, хотя и тогда его работоспособность не была гарантирована. Однако с выходом обновления Chrome 91 все заработало.

Как включить скриншоты в Chrome

Вообще, включать принудительно редактор скриншотов в Chrome 91 для Android в большинстве случаев не нужно. Он должен быть активен по умолчанию, но, если вдруг у вас его нет, попробуйте включить его в меню флажков:

Запустите Google Chrome у себя на смартфоне на базе Android;

Перейдите по адресу chrome://flags , чтобы открыть меню флагов;

, чтобы открыть меню флагов; В открывшемся окне найдите параметр #chrome-share-screenshot ;

; В выпадающем окне напротив выберите Enabled и нажмите Relaunch.

После этого встроенный редактор скриншотов должен наверняка появиться в интерфейсе браузера, если, по каким-то причинам он был недоступен до сих пор. Правда, он появляется в отдельной вкладке в Chrome, а не в контекстном меню, которое вызывается нажатия на три вертикальные точки в правом верхнем углу браузера.

Может случиться так, что ваш браузер еще не обновился до последней версии и сделать это вручную в Google Play не получится, поскольку обновление распространяется волнами. Однако вы можете скачать актуальную версию браузера на одном из сторонних и проверенных источников, как это сделать читайте в нашем материале "Как на Android-смартфон установить приложение в обход Google Play".

Google добавила в Chrome свой собственный редактор скриншотов специально для тех пользователей, смартфоны которых не предлагают больших возможностей для редактирования снимков экрана. И хоть таких устройств немного, но наверняка они еще есть на рынке, так что для них возможность внести изменения в снимок экрана в самом Chrome явно пригодятся.

Как сделать скриншот в Chrome

Установите последнее обновление Google Chrome для Android;

Запустите Google Chrome на смартфоне и откройте контекстное меню;

На нужной странице нажмите на поле ввода адреса и выберите пиктограмму "поделиться" а в выпадающем окне выберите "Скриншот";

Это действие сделает скриншот открытого сайта и позволит его настроить;

Внесите нужные изменения в изображение, если нужно, а затем сохраните его.



Редактор скриншотов в Chrome 91 для Android / Фото 24 канал

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Присутствие встроенного в Chrome собственного редактора скриншотов не до конца понятно. Максимум, что он предлагает сделать, – это обрезать изображение, нарисовать что-то или добавить текст. На этом все. С этой точки зрения гораздо логичнее пользоваться системным редактором.