Редактирует PDF в браузере: Adobe выпустила полезное расширение для Chrome – как оно работает

Браузер Google Chrome умеет открывать PDF файлы, однако функциональность этого браузера крайне ограничена. Например редактировать документ он не позволяет – раньше для этого нужно было ставить отдельное приложение, однако теперь Adobe выпустила полезное расширение. Интегрированное мини-приложение для браузеров существенно расширяет функционал стандартного браузера.

Что умеет расширение от Adobe

Компания опубликовала расширения для браузеров Chrome и Edge, которое позволяет пользователям заполнять формы, подписывать документы, оставлять к ним комментарии, быстро переходить к просмотру документа в Acrobat Reader DC на компьютер и использовать некоторые другие сервисы.

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Как установить и активировать расширение

Сначала нужно найти расширение Adobe Acrobat на странице расширений в Chrome. Скачать его можно по этой ссылке.

После того, как расширение загружено, его необходимо будет выбрать в роли инструмента для просмотра PDF по умолчанию. Для того, чтобы воспользоваться дополнительной функциональностью, вам следует войти с учетной записью Adobe, Google или Apple (в последних двух случаях все равно будет нужно указать свои страну и возраст).

В результате пользователь получает достаточно удобный инструмент для обработки PDF.

В полной версии расширение имеет очень широкий функционал, однако он будет доступен не всем. Расширение способно:

разбивать страницы;

изменять их порядок в документе;

хранить документы в других форматах или защищать их паролем.

В этом случае обработка данных осуществляется в облаке Adobe. Однако все эти расширенные функции доступны пользователю лишь при наличии подписки на Adobe Acrobat Pro DC.