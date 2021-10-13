Редактирует PDF в браузере: Adobe выпустила полезное расширение для Chrome – как оно работает
Источник:24 канал
Браузер Google Chrome умеет открывать PDF файлы, однако функциональность этого браузера крайне ограничена. Например редактировать документ он не позволяет – раньше для этого нужно было ставить отдельное приложение, однако теперь Adobe выпустила полезное расширение. Интегрированное мини-приложение для браузеров существенно расширяет функционал стандартного браузера.
Что умеет расширение от Adobe
Компания опубликовала расширения для браузеров Chrome и Edge, которое позволяет пользователям заполнять формы, подписывать документы, оставлять к ним комментарии, быстро переходить к просмотру документа в Acrobat Reader DC на компьютер и использовать некоторые другие сервисы.
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Как установить и активировать расширение
Сначала нужно найти расширение Adobe Acrobat на странице расширений в Chrome. Скачать его можно по этой ссылке.
После того, как расширение загружено, его необходимо будет выбрать в роли инструмента для просмотра PDF по умолчанию. Для того, чтобы воспользоваться дополнительной функциональностью, вам следует войти с учетной записью Adobe, Google или Apple (в последних двух случаях все равно будет нужно указать свои страну и возраст).
В результате пользователь получает достаточно удобный инструмент для обработки PDF.
В полной версии расширение имеет очень широкий функционал, однако он будет доступен не всем. Расширение способно:
- разбивать страницы;
- изменять их порядок в документе;
- хранить документы в других форматах или защищать их паролем.