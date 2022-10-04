На прошлой неделе мы увидели пример того, как будут выглядеть отредактированные твиты, когда компания создала свой собственный. В этих публикациях появляются дополнительные элементы и отметки.
Интересно Business Insider: Илон Маск затягивал покупку Twitter из-за возможной Третьей мировой войны
Как это работает
В рамках новой функции пользователи могут редактировать свои сообщения. Однако, во-первых, всего в течение 30 минут после публикации, а во-вторых, редактировать написанное можно будет только до пяти раз.
Прежде всего функция будет полезна для корректирования опечаток и ошибок или исправления каких-то очень важных и актуальных новостей.
Рядом со временем публикации твита будет указано, что он редактировался. Пользователи смогут при нажатии на соответствующую метку прочитать исходный вариант сообщения.
Где доступно
- Компания объявила, что уже приступила к распространению новой функции.
- Она доступна только подписчикам Twitter Blue и только в некоторых странах.
- Сейчас редактирование твитов появляется для пользователей в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
- В США функция должна появиться в ближайшее время, но точной даты нет.
- Затем ее получат пользователи в других регионах.
Отметим, что подписка на Twitter Blue в Украине не доступна, как и в большинстве других стран.
Поскольку Twitter Blue работает только в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а компания заявляет, что редактирование будет распространено на другие страны, значит новая функция не останется эксклюзивом платной подписки, а станет доступной всем пользователям.