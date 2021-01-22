Новое поколение умных часов Realme Watch 2 должно стать очередным бестселлером, в первую очередь это связано с доступностью будущей новинки. Сейчас в сети появились характеристики и даже фото нового поколения.

Информация о смарт-часах появилась в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC). Как свидетельствуют эти данные, девайс получит важные улучшения по сравнению с предшественником, сообщает Android Authority.

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Что известно о Realme Watch 2

Смарт-часы получат квадратный дисплей диагональю 1,4 дюйма. При этом, в отличие от предшественника, будет иметь поддержку мониторинга уровня кислорода в крови (SpO 2 ), круглосуточное отслеживание сердечного ритма, новые типы отслеживания тренировок.



Умные часы Realme Watch 2 / Фото androidauthority.com

Также новый девайс будет иметь функции мониторинга сна и режим медитации.

Производитель увеличит и емкость аккумулятора – до 305 мАч. Поэтому, вероятно, новые смарт-часы будут работать на одном заряде более недели. Корпус получит водозащиту по стандарту IP68. О дате выпуска часов информации пока нет.