Низкая цена и большая батарея: realme представила планшет Pad X – особенности и фото новинки

Компания realme официально представила свой новый планшет Pad X. Планшеты на андроид не редкость, но каждый из них привлекает особое внимание, ведь действительно хороших устройств не так много, как хотелось бы.

Технические характеристики realme Pad X

Ранее в интернете уже гуляла информация о новинке с несколькими утечками, предполагавшими оснащение Pad X процессором Snapdragon 870. Впрочем, оказалось, что планшет получил Snapdragon 695.

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11-дюймовый экран получил матрицу IPS с частотой обновления 60 Гц, разрешением 2000×1200 пикселей и поддержкой стилуса с магнитом. Новинка поставляется в тонком металлическом корпусе (7,1 мм).

Батарея, операционная система и камера

realme Pad X оснащается батареей на 8340 мАч со скоростной зарядкой на 33 Вт. Также у планшета есть четыре стереодинамика Dolby Atmos.

Работает устройство на Android 12 с оболочкой realmeUI 3.0.

Снимать фото и видео можно на основную камеру с разрешением 13 Мп и передний модуль на 8 Мп.

Стоит добавить, что встроенная память планшета удастся расширить с помощью карты microSD.

Фото realme Pad X

Цена realme Pad X

Купить планшет можно будет с синей, черной и флуоресцентной зеленой окраской. Цена – 1299 юаней (≈5676 гривен) за модель 4+64 ГБ и 1599 юаней (≈6987 гривен) за вариант 6+128 ГБ.

Аксессуары, вроде стилуса и магнитной клавиатуры, продаются отдельно.

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Кстати, недавно инсайдеры Джон Проссер и Бен Гескин опубликовали в сети новые порции данных о будущем iPhone 14 Pro, выходе которого ожидают в сентябре. Первый показал точные рендеры, а второй – "живое" фото смартфона.

Опубликованные изображения создавались графическим дизайнером Яном Зелбо на основании предоставленных Джоном Проспером данных. Сообщается, что Apple была вынуждена изменить радиус закругления углов корпуса iPhone 14 Pro из-за большего массива задних камер.

Пользователи в комментариях разделились: кто-то считает новый дизайн просто отличным, а другие заявляют, что новые вырезы в экране выглядят еще хуже, чем то, что было раньше.