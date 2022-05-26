Технические характеристики realme Pad X

Ранее в интернете уже гуляла информация о новинке с несколькими утечками, предполагавшими оснащение Pad X процессором Snapdragon 870. Впрочем, оказалось, что планшет получил Snapdragon 695.

Не пропустите Минимализм и отсутствие рамок появились первые рендеры часов Apple Watch Series 8

11-дюймовый экран получил матрицу IPS с частотой обновления 60 Гц, разрешением 2000×1200 пикселей и поддержкой стилуса с магнитом. Новинка поставляется в тонком металлическом корпусе (7,1 мм).

Батарея, операционная система и камера

realme Pad X оснащается батареей на 8340 мАч со скоростной зарядкой на 33 Вт. Также у планшета есть четыре стереодинамика Dolby Atmos.

Работает устройство на Android 12 с оболочкой realmeUI 3.0.

Снимать фото и видео можно на основную камеру с разрешением 13 Мп и передний модуль на 8 Мп.

Стоит добавить, что встроенная память планшета удастся расширить с помощью карты microSD.

Фото realme Pad X

Цена realme Pad X

Купить планшет можно будет с синей, черной и флуоресцентной зеленой окраской. Цена – 1299 юаней (≈5676 гривен) за модель 4+64 ГБ и 1599 юаней (≈6987 гривен) за вариант 6+128 ГБ.

Аксессуары, вроде стилуса и магнитной клавиатуры, продаются отдельно.

Читайте также Apple показала готовую гарнитуру смешанной реальности совету директоров когда появится гаджет

Кстати, недавно инсайдеры Джон Проссер и Бен Гескин опубликовали в сети новые порции данных о будущем iPhone 14 Pro, выходе которого ожидают в сентябре. Первый показал точные рендеры, а второй – "живое" фото смартфона.

Опубликованные изображения создавались графическим дизайнером Яном Зелбо на основании предоставленных Джоном Проспером данных. Сообщается, что Apple была вынуждена изменить радиус закругления углов корпуса iPhone 14 Pro из-за большего массива задних камер.

Пользователи в комментариях разделились: кто-то считает новый дизайн просто отличным, а другие заявляют, что новые вырезы в экране выглядят еще хуже, чем то, что было раньше.