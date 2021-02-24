Компания Realme представила свой новый смартфон среднего уровня Narzo 30 Pro 5G. Как уже гласит название, новинка получила поддержку сети 5G, а также доступную цену.

Характеристики Realme Narzo 30 Pro

Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления - 120 Гц. Экран занимает 90,5% площади фронтальной поверхности. В небольшом проеме в левом верхнем углу панели разместили 16-мегапиксельная селфи-камера.

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Основная камера состоит из 3 модулей:

48-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/1,8,

8-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой (119 градусов; f / 2,3),

2-мегапиксельный макромодуль.

Новинка работает на базе процессора 8-ядерного MediaTek Dimensity 800U с частотой до 2,4 ГГц в паре с графическим блоком ARM Mali-G57 MC3 и модемом 5G.

Смартфон Realme Narzo 30 Pro / Фото GSMArena

Автономность обеспечивает батарея емкостью 5000 мА · ч с поддержкой 30-ваттной быстрой подзарядки Dart Charge.

Из коробки здесь установлена операционная система Android 10 с надстройкой Realme UI. Модель Realme Narzo 30 Pro 5G выпущена в версиях с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти, оснащенных флеш-модулем емкостью 64 и 128 ГБ соответственно.

Цена